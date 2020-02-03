Боевики ПНС нарушили перемирие, обстреляв из гаубиц жилую улицу

Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии обстреляли улицу аль-Мутабат в районе Машруа аль-Хадба и тем самым вновь нарушили действующее на северо-западе страны перемирие.

Огонь был открыт 301-м батальоном сил ПНС при помощи гаубиц калибром 155 миллиметров, пишет Федеральное агентство новостей. Также сообщается, что эта провокация боевиков, как и предыдущие, не удалась.

Напомним, что на северо-западе Ливии с полуночи 12 января 2020 года действует режим прекращения огня. Это было достигнуто во многом благодаря дипломатической работе со стороны России. Однако, несмотря на введенный запрет любых боевых действий и вооруженных провокаций, ПНС нередко их устраивает, заставляя силы Ливийской национальной армии (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром защищаться.

ЛНА с 2014 года проводит контртеррористическую операцию, ее победы в этом направлении позволили очистить от террористов большую часть страны и подобраться к ее столице Триполи. Однако, ПНС заручились поддержкой Турции, которая, невзирая на оружейное эмбарго и режим перемирия, поставляет в страну сирийских наемником и оружие воздухом и по морю.