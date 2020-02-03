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Боевики ПНС нарушили перемирие, обстреляв из гаубиц жилую улицу

Боевики ПНС нарушили перемирие, обстреляв из гаубиц жилую улицу

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Появление беспилотников вблизи аэропорта Мадрида задержало рейсы
16:28   3 Февраля 2020
Весь мир

Боевики ПНС нарушили перемирие, обстреляв из гаубиц жилую улицу

Боевики ПНС нарушили перемирие, обстреляв из гаубиц жилую улицу

Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии обстреляли улицу аль-Мутабат в районе Машруа аль-Хадба и тем самым вновь нарушили действующее на северо-западе страны перемирие.

Огонь был открыт 301-м батальоном сил ПНС при помощи гаубиц калибром 155 миллиметров, пишет Федеральное агентство новостей. Также сообщается, что эта провокация боевиков, как и предыдущие, не удалась.

Напомним, что на северо-западе Ливии с полуночи 12 января 2020 года действует режим прекращения огня. Это было достигнуто во многом благодаря дипломатической работе со стороны России. Однако, несмотря на введенный запрет любых боевых действий и вооруженных провокаций, ПНС нередко их устраивает, заставляя силы Ливийской национальной армии (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром защищаться. 

ЛНА с 2014 года проводит контртеррористическую операцию, ее победы в этом направлении позволили очистить от террористов большую часть страны и подобраться к ее столице Триполи. Однако, ПНС заручились поддержкой Турции, которая, невзирая на оружейное эмбарго и режим перемирия, поставляет в страну сирийских наемником и оружие воздухом и по морю.

 

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Автор: Лев Собакин
#ливия #лна #пнс

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