Михаил Афанасьев возглавил Мининформ Крыма

Глава администрации города Саки Михаил Афанасьев возглавил Министерство внутренней политики, информации и связи Крыма, сообщает «Крыминформ». Нового руководителя ведомству представил премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк.

«Я приехал по поручению главы республики Сергея Валерьевича Аксёнова представить нового министра – Михаила Сергеевича Афанасьева»,— заявил Гоцанюк на встрече.

До назначения на должность министра Афанасьев с середины августа 2019 года руководил администрацией города Саки.

Сергей Зырянов, возглавлявший министерство внутренней политики, информации и связи с середины июня 2018 года, сегодня объявил, что уходит в отставку. По его словам, он остается «членом команды главы Республики Крым и готов взяться за решение новых задач».