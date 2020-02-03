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15:39   3 Февраля 2020
Россия

Михаил Афанасьев возглавил Мининформ Крыма

Михаил Афанасьев возглавил Мининформ Крыма

Глава администрации города Саки Михаил Афанасьев возглавил Министерство внутренней политики, информации и связи Крыма, сообщает «Крыминформ». Нового руководителя ведомству представил премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк.

«Я приехал по поручению главы республики Сергея Валерьевича Аксёнова представить нового министра – Михаила Сергеевича Афанасьева»,— заявил Гоцанюк на встрече.

До назначения на должность министра Афанасьев с середины августа 2019 года руководил администрацией города Саки. 

Сергей Зырянов, возглавлявший министерство внутренней политики, информации и связи с середины июня 2018 года, сегодня объявил, что уходит в отставку. По его словам, он остается «членом команды главы Республики Крым и готов взяться за решение новых задач».

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Автор: Алина Бранцевич
#крым #гоцанюк

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