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15:46   3 Февраля 2020
Весь мир

ИГ* взяло на себя ответственность за нападение в Лондоне

ИГ* взяло на себя ответственность за нападение в Лондоне

Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за атаку на юге Лондона, которая произошла 2 февраля. Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщает Reuters.

По данным агентства, атаку совершил один из боевиков «Исламского государства»*, о чем сообщили сами члены незаконной группировки. Пока что нет ни одного официального доказательства этой версии.

Ранее в столице Великобритании в районе Стретэм мужчина с ножом напал на нескольких людей. После этого его застрелили полицейские. Из-за нападения террориста пострадали трое человек. 

Правоохранители обнаружили на теле преступника пояс смертника, однако после экспертизы выяснилось, что это был муляж. Скотленд-Ярд при оценке случившегося не исключил версию теракта. 

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещена на территории России.

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Автор: Софья Белоцерковская
#лондон #теракт #политика #игил #общество #весь мир

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