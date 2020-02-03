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15:30   3 Февраля 2020
Россия

Путин предоставил гражданство РФ бразильскому футболисту Паулу Роберто Кастанясси

Путин предоставил гражданство РФ бразильскому футболисту Паулу Роберто Кастанясси

Российский президент Владимир Путин подписал указ о принятии гражданства РФ для бразильского футболиста Паулу Роберто Кастанясси. Соответствующий документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

В указе говорится, что Владимир Путин принимает в гражданство РФ 34-летнего бразильского нападающего мини-футбольного клуба КПРФ Паулу Роберто Кастанясси. 

С 2012 до 2015 год спортсмен выступал за МФК «Мытищи», а теперь на протяжении четырех с лишним лет  защищает цвета КПРФ. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #политика #гражданство рф

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