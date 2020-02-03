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15:36   3 Февраля 2020
Россия

Путин 4 февраля навестит Череповец, побеседует с жителями и посетит Центр боевых искусств

Путин 4 февраля навестит Череповец, побеседует с жителями и посетит Центр боевых искусств

Президент России Владимир Путин посетит Череповец 4 февраля. Там лидер страны побеседует с жителями о подготовке кадров для экономики и социальной сферы, а также побывает в Центре боевых искусств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Кремль.

«Четвертого февраля президент России Путин совершит рабочую поездку в Череповец, где посетит "Череповецкий химико-технологический колледж" и в беседе с представителями общественности обсудит подготовку кадров для экономики и социальной сферы», — сказано в сообщении прес-службы Кремля.

В ведомстве также добавили, что Путин посетит Центр боевых искусств, где более 2,5 тысяч детей занимаются 30 видами единоборств.

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Автор: Галина Кандинская
#путин #череповец

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