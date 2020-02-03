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15:39   3 Февраля 2020
Россия

Общественная палата РФ предлагает приравнять популярных блогеров к СМИ

Общественная палата РФ предлагает приравнять популярных блогеров к СМИ

Блогеры, на которых подписаны несколько тысяч человек, должны нести ответственность за распространяемую информацию, так же как и СМИ. Об этом заявил председатель Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич на круглом столе, посвященном борьбе с фейками.

«Блогеров нужно наделять и правами, и обязанностями. Блогер — многотысячник является СМИ. Он должен нести ответственность за слова, но при этом иметь и права. При освещении каких-то массовых мероприятий, когда блогеры ведут стримы, права СМИ могут существенно облегчить им работу», — считает Малькевич.

Участники круглого стола, среди которых были блогеры, общественники, сотрудники вузов, также предложили усилить ответственность за распространение фейковой информации, обязать соцсети проверять достоверность публикуемых новостей, ужесточить наказание за угрозы в интернете.

«Мы обозначили основные рекомендации по итогам заседания, которые будут направлены в профильные органы исполнительной власти. Это первоочередные задачи по устранению «белых пятен» в законодательстве, по которым должна работать Общественная палата в ближайшие месяцы», — сказал Малькевич «Политике Сегодня».

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Автор: Мария Владимирова
#россия #сми #блогеры #общество #малькевич

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