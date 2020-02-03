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Глава ВОЗ посоветовал миру не паниковать из-за коронавируса

Глава ВОЗ посоветовал миру не паниковать из-за коронавируса

15:20   3 Февраля 2020
Весь мир

Глава ВОЗ посоветовал миру не паниковать из-за коронавируса

Глава ВОЗ посоветовал миру не паниковать из-за коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адхан Гебрейесус призвал не паниковать страны из-за коронавируса. Об этом он заявил в понедельник, 3 февраля.

Выступая в Женеве, директор ВОЗ отметил, что вирус распространяется в маленьких масштабах, поэтому жителям Земли бояться нечего. 

«Сейчас нет причин для паники», — подчеркнул он.

Однако он призвал все же помнить о риске распространения заболевания и принимать эффективные меры против него.

О вспышке неизвестной пневмонии власти Китая сообщили в конце декабря 2019 года. Очаг распространения инфекции находился в городе Ухань, предположительно, на мясном рынке. Возбудителем болезни оказался коронавирус 2019-nCov, который успел распространиться за территорию КНР еще в 23 страны.

По последним данным, в Китае вирусом нового типа заразились свыше 17,2 тысячи человек, скончались 361, выздоровели — 487. В России приняты все необходимые меры для защиты от заболевания — приостановлено железнодорожное сообщение с Китаем, закрыта граница на Дальнем Востоке, отменены электронные визы для жителей КНР.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #весь мир #всемирная организация здравоохранения #коронавирус

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