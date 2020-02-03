Две российские авиакомпании приостановили полеты в Китай до конца марта из-за коронавируса

Две российские авиакомпании приостановили авиасообщение с Китаем до конца марта из-за коронавируса, об этом сообщили S7 и «Уральские авиалинии». Свой последний рейс из Пекина в Новосибирск авиакомпания S7 совершит во вторник, 4 февраля, после чего до 28 марта летать в КНР не будет.

«Уральские авиалинии» закрывают полетную программу в Китай, отменив все рейсы с 7 февраля по 28 марта. Тех российских туристов, которые сейчас находятся в Китае, авиакомпания обещает вывезти чартерными рейсами, а билеты на отмененные полеты можно сдать без комиссий и штрафов.

Ранее депутат российской Госдумы Виталий Милонов предложил приостановить поступление посылок из Китая в РФ из-за коронавируса, с таким обращением он выступил к Минпромторгу и «Почте России».

Вспышка коронавируса произошла на территории Китая в конце декабря 2019 года в городе Ухань. Инфекция получила название 2019-nCoV, она вызывает пневмонию. На утро понедельника, 3 февраля, в Китае количество заболевших достигло 17,2 тысячи человек, 361 скончался. При этом есть и те, кто вылечился, их более трехсот человек.