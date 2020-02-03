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15:12   3 Февраля 2020
Весь мир

Иран обвинил Украину в нарушении международных норм из-за публикации разговора пилота

Иран обвинил Украину в нарушении международных норм из-за публикации разговора пилота

Иранские власти обвинили Украину в нарушении норм международного права после публикации ей разговора диспетчера и пилота сбитого «Боинга». 

Такое мнение высказал глава отдела расследований Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар в беседе с журналистом агенства Mehr. Он добавил, что распространение переговоров диспетчера и пилота негативно скажется на сотрудничестве стран. Резайефар подчеркнул, что в частности это повлияет на сотрудничество Ирана и Украины по вопросам расследования авиакатастрофы с самолетом «Международных авиалиний Украины».

Представитель Ирана отметил, что государство не намерено дальше предоставлять какую-либо информацию Украине, так как та совершила нарушение международных норм.

Напомним, что трагедия с украинским самолетом произошла утром 8 января 2020 года, его по ошибке сбили иранские военные. Все 176 человек на борту, включая 11 граждан Украины, погибли. 

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Автор: Галина Кандинская
#украина #иран

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