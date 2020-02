Вспышка коронавируса в КНР снизила спрос на нефть

Вспышка коронавируса снизила спроса на нефть со стороны второго по величине потребителя нефти в мире — Китая. Об этом сообщил иранский министр нефти Бижан Зангане. По его словам, в КНР не работают некоторые заводы, приостановили транспортную промышленность, что отразилось на объеме потребления нефти в стране.

Цены на нефть упали ниже 60 долларов за баррель, поэтому Зангане поддержал созыв экстренного заседания стран ОПЕК. Ранее страны ОПЕК+ решили провести заседание технического мониторингового комитета раньше первоначальных планов — 4–5 февраля, чтобы проанализировать влияние ситуации с коронавирусом на рынок нефти.

