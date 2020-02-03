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15:08   3 Февраля 2020
Весь мир

Иран возмутился утечкой данных расследования по крушению украинского Boeing

Иран возмутился утечкой данных расследования по крушению украинского Boeing

После того, как украинские СМИ опубликовали разговор диспетчеров и пилота самолета Iran Aseman Airlines в момент крушения украинского Boeing, ведущие расследование авиационные власти Ирана заявили, что больше не будут передавать Киеву никаких материалов по данному делу.

Заявление организации гражданской авиации Ирана в понедельник приводит агентство Mehr.

Ранее украинский телеканал ТСН опубликовал расшифровку записи разговора пилота лайнера иранской авиакомпании Iran Aseman Airlines с диспетчерами. В момент крушения украинского «Боинга», иранский самолет как раз заходил на посадку, и пилот сообщил, что видит вспышки, похожие на запуск ракеты. При этом украинский президент Владимир Зеленский в интервью ТСН заявил, что Иран с самого начала знал, что пассажирский самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины» был сбит ракетой.

Иран возмутился утечкой данных расследования по крушению украинского Boeing

Комментируя публикацию украинским телеканалом записи разговора иранского пилота с диспетчерами, глава организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар заявил:

«Этот файл содержался в материалах, которые находились в распоряжении объединенной группы расследования авиакатастрофы, он был предоставлен группе украинских специалистов. Эти действия со стороны Украины стали причиной того, что никакие материалы мы им больше передавать не будем».

Напомним украинский пассажирский самолет был сбит во время вылета из аэропорта Тегерана ранним утром 8 января 2020 года. На борту находились 176 человек – девять членов экипажа и 167 пассажиров – все они погибли.

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Автор: Александр Люблинский
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