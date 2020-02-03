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14:54   3 Февраля 2020
Россия

Около двух тысяч онкологов не хватает в российских больницах

Около двух тысяч онкологов не хватает в российских больницах

В российских больницах не хватает около двух тысяч онкологов, заявил главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн на пресс-конференции. 

В то же время он отметил, что уровень выявления рака на ранних стадиях поднялся, а уровень смертности от рака снизился за 2019 год.

Каприн добавил, что в числе основных задач онкологической службы на 2020 год Минздрав выделил переоснащение больниц современным оборудованием и доукомплектацию медицинских учреждений квалифицированными специалистами.

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #минздрав #онкология

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