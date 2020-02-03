Малькевич: Соцсети должны проверять достоверность публикуемой информации

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич призвал соцсети проводить фактчекинг публикуемой информации. Об этом он заявил на круглом столе в Общественной палате, посвященном борьбе с фейками.

По словам Малькевича, подобные инструменты уже используют Facebook и Instagram.

«Необходимо внедрение на базе российских соцсетей инструментов фактчекинга. Facebook и Instagram, при всех претензиях к ним, по коронавирусу ввели инструменты и нещадно блокируют за распространение дезинформации. Например, слухи о том, что это бактериологическое оружие», — сказал Малькевич.

Актриса Виктория Черенцова, которая также присутствовала на обсуждении, предложила выставлять каждому СМИ рейтинг по шкале достоверности.

«Никто из СМИ не боится наказания за фейк, пока новость приносит просмотры. Нужно вводить шкалу достоверности и каждому СМИ выставлять по ней рейтинг», — сказала Черенцова.

Она предложила также создать единый государственный ресурс, который бы позволял проверить любую новость из интернета на достоверность.