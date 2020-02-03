Восстановить государственную лесную охрану как отдельный институт предложил вице-спикер Совфеда РФ Юрий Воробьев.

«Необходимо возродить государственную лесную охрану как отдельный институт, а авиалесоохрану передать на федеральный уровень с достойным финансированием», – сказал Воробьев на первом выездном заседании рабочей группы по совершенствованию лесного законодательства РФ в Архангельсткой области.

По мнению сенатора, отсутствие актуальной информации о состоянии и стоимости наших лесных ресурсов мешает эффективному развитию лесопользования в России, из-за чего становится невозможным долгосрочное планирование и инвестирование в развитие отрасли.

Кроме того, Воробьев обратил внимание на необходимость навести порядок в вопросах заключения и исполнения договоров аренды лесных участков для заготовки древесины.