Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Михаил Афанасьев возглавил Мининформ Крыма

Михаил Афанасьев возглавил Мининформ Крыма

 Общественная палата РФ предлагает приравнять популярных блогеров к СМИ

Общественная палата РФ предлагает приравнять популярных блогеров к СМИ
ВВС и войска ПВО Белоруссии привели в боеготовность

ВВС и войска ПВО Белоруссии привели в боеготовность

 Замсекретаря СНБО Украины назвал ошибкой Зеленского непрофессиональный подбор людей

Замсекретаря СНБО Украины назвал ошибкой Зеленского непрофессиональный подбор людей
ИГ взяло на себя ответственность за нападение в Лондоне

ИГ взяло на себя ответственность за нападение в Лондоне

Глава ВОЗ посоветовал миру не паниковать из-за коронавируса

Глава ВОЗ посоветовал миру не паниковать из-за коронавируса

Михаил Афанасьев возглавил Мининформ Крыма

Михаил Афанасьев возглавил Мининформ Крыма

 Общественная палата РФ предлагает приравнять популярных блогеров к СМИ

Общественная палата РФ предлагает приравнять популярных блогеров к СМИ
ВВС и войска ПВО Белоруссии привели в боеготовность

ВВС и войска ПВО Белоруссии привели в боеготовность

 Замсекретаря СНБО Украины назвал ошибкой Зеленского непрофессиональный подбор людей

Замсекретаря СНБО Украины назвал ошибкой Зеленского непрофессиональный подбор людей
ИГ взяло на себя ответственность за нападение в Лондоне

ИГ взяло на себя ответственность за нападение в Лондоне

Глава ВОЗ посоветовал миру не паниковать из-за коронавируса

Глава ВОЗ посоветовал миру не паниковать из-за коронавируса

14:42   3 Февраля 2020
Россия

Восстановить государственную лесную охрану как отдельный институт предложили в Совфеде

Восстановить государственную лесную охрану как отдельный институт предложили в Совфеде

Восстановить государственную лесную охрану как отдельный институт предложил вице-спикер Совфеда РФ Юрий Воробьев.

«Необходимо возродить государственную лесную охрану как отдельный институт, а авиалесоохрану передать на федеральный уровень с достойным финансированием», – сказал Воробьев на первом выездном заседании рабочей группы по совершенствованию лесного законодательства РФ в Архангельсткой области.

По мнению сенатора, отсутствие актуальной информации о состоянии и стоимости наших лесных ресурсов мешает эффективному развитию лесопользования в России, из-за чего становится невозможным долгосрочное планирование и инвестирование в развитие отрасли.

Кроме того, Воробьев обратил внимание на необходимость навести порядок в вопросах заключения и исполнения договоров аренды лесных участков для заготовки древесины.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алина Бранцевич
#россия #совфед #лес

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...