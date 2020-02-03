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14:36   3 Февраля 2020
Россия

Ходорковский контролирует депутатов ГД — расследование ФАН

Ходорковский контролирует депутатов ГД — расследование ФАН

Федеральное агентство новостей нашло доказательства финансирования предпринимателем Михаилом Ходорковским некоторых депутатов Думы. С таким заявлением выступил генеральный директор ФАН Евгений Зубарев в пресс-центре медиагруппы «Патриот» в понедельник, 3 февраля.

Материалы опубликуют в течение пары недель, передает корреспондент «Политики сегодня».

Главный редактор PolitRussia Руслан Осташко отметил, что имена «купленных» парламентариев назовут в расследовании.

Ходорковский контролирует депутатов ГД — расследование ФАН

Он уверен, что России необходима «здоровая» оппозиция, а россияне должны знать, кто стоит за тем или иным СМИ.

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Автор: Анна Манц
#оппозиция #ходорковский #общество #патриот

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