Ходорковский контролирует депутатов ГД — расследование ФАН

Федеральное агентство новостей нашло доказательства финансирования предпринимателем Михаилом Ходорковским некоторых депутатов Думы. С таким заявлением выступил генеральный директор ФАН Евгений Зубарев в пресс-центре медиагруппы «Патриот» в понедельник, 3 февраля.

Материалы опубликуют в течение пары недель, передает корреспондент «Политики сегодня».

Главный редактор PolitRussia Руслан Осташко отметил, что имена «купленных» парламентариев назовут в расследовании.

Он уверен, что России необходима «здоровая» оппозиция, а россияне должны знать, кто стоит за тем или иным СМИ.