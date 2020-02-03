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14:43   3 Февраля 2020
Весь мир

Берлин считает, что Палестине и Израилю стоит сесть за стол переговоров

Берлин считает, что Палестине и Израилю стоит сесть за стол переговоров

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт считает, что Палестине и Израилю стоит сесть за стол переговоров. По его словам, Берлин уверен, что это необходимо.

В минувшую субботу, 1 февраля, глава Палестины Махмуд Аббас заявил, что разрывает все отношения, в том числе в сфере безопасности, с США и Израилем на фоне объявленной американским главой Дональдом Трампом «сделки века» по палестино-израильскому урегулированию. 

Штеффен Зайберт заявил, что Берлин принял к сведению реакцию Палестины, но позиция ФРГ остается прежней. 

«Мы призываем к возвращению к переговорам. Это адресовано обеим сторонам», — заявил официальный представитель кабмина ФРГ на прошедшем 3 февраля брифинге. 

Власти Германии уверены, что только руководство Израиля и Палестины могут договориться и урегулировать ситуацию. 

Берлин считает, что Палестине и Израилю стоит сесть за стол переговоров

28 января американский президент Дональд Трамп огласил условия так называемой «сделки века» — проект соглашения, которое должно положить конец конфликту между Израилем и Палестиной. Документ предполагает создание двух государств — еврейского и арабского. Столицей первого Трамп предлагает сделать неделимый Иерусалим, а столицу второго разместить в восточной части восточного Иерусалима. После этого жители Палестины массово вышли на митинги и акции протеста.

Российский сенатор Алексей Пушков назвал «сделку века» очередным «пшиком» и провалом. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#сша #германия #политика #палестина #израиль #весь мир

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