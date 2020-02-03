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14:44   3 Февраля 2020
Россия

Касьянов заявил, что авторы сообщений в соцсетях должны отвечать за их правдивость

Касьянов заявил, что авторы сообщений в соцсетях должны отвечать за их правдивость

Заместитель председателя комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Общественной палаты РФ Артем Кирьянов заявил о необходимости незамедлительного удаления оскорбляющих честь и достоинство сообщений в социальных сетях.

По словам Кирьянова, авторы подобных сообщений должны быть обязаны доказать истинность предоставленных сведений. А сами сообщения, оскорбляющие честь и достоинство, по словам политика, должны незамедлительно удаляться по жалобе тех, о ком в них говорится.

Об этом Артем Кирьянов заявил в понедельник, 3 февраля, на заседании Общественной палаты.

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Автор: Александр Люблинский
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