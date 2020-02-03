Премии президента в области науки и инноваций вручили молодым ученым

Владимир Путин подписал указ о присуждении премий президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых за 2019 год. Ежегодную премию учредили в 2008 году.

Лауреатов награждают за значительный вклад в развитие отечественной науки, за разработку образцов новой техники и технологий, которые обеспечивают инновационное развитие экономики и социальной сферы, а также укрепление национальной обороноспособности.

Помощник российского лидера Андрей Фурсенко объявил, что почетное звание лауреата премии присвоили доктору психологических наук Александру Вераксе за лонгитюдное кросс-культурное исследование когнитивного развития детей дошкольного и школьного возраста, доктору физико-математических наук Сергею Макарову за разработку новой платформы для наноразмерных оптических устройств на базе полупроводниковой нанофотоники.

А также кандидату биологических наук Марине Ширмановой за достижения в изучении онкологических процессов методами флуоресцентного биоимиджинга in vivo.