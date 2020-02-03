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14:32   3 Февраля 2020
Весь мир

Толстой призвал не волноваться из-за интереса ПАСЕ к поправкам в Конституцию РФ

Толстой призвал не волноваться из-за интереса ПАСЕ к поправкам в Конституцию РФ

Направив на рассмотрение Венецианской комиссии поправки в Конституцию РФ, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) пытается навязать России свое видение фундаментальных законов, допустил в комментарии «Политике Сегодня» вице-спикер ПАСЕ, глава российской делегации Петр Толстой.

«Но мы не дадим им этого сделать. Не волнуйтесь», — скептически оценил попытку вмешательства парламентарий.

Интерес ПАСЕ к реформе главного закона РФ Толстой находит преждевременным. Законопроект о конституционных поправках утвержден Госдумой только в первом чтении. Судьбу Конституции предстоит определить гражданам РФ. В послании к Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил о необходимости провести всенародное голосование по всему пакету поправок.

«Изучать что-либо можно после того, как это принято, а когда мы внутри страны обсуждаем поправки, и они пытаются их каким-то образом комментировать, я считаю это некорректно. — раскритиковал решение ПАСЕ Толстой. — Обсуждать надо закон, а законопроект обсуждать в международных инстанциях, я не вижу никакого в этом смысла».

Толстой призвал не волноваться из-за интереса ПАСЕ к поправкам в Конституцию РФ

Венецианская комиссия в качестве консультативного органа по конституционному праву работает под эгидой ЕС с 1990 года. Ее заключения носят рекомендательный характер. В ходе зимней сессии ПАСЕ Петр Толстой охарактеризовал обеспокоенность ассамблеи реформой Конституции РФ, как «вмешательство во внутренние дела России».

Из данных опроса ВЦИОМ следует, что 80% россиян считают важными предложенные президентом поправки в Конституцию. Набольшее одобрение вызвали социальные инициативы. Обсуждаемое в ПАСЕ предложение закрепить приоритет законов РФ над международным правом положительно оценили 63% россиян.

 

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Автор: Максим Сахаров
#пасе #конституция #вмешательство #толстой

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