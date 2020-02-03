Рыбаков хочет вернуть «Яблоко» в Госдуму, «выдавив» Каца и Беседину

Член партии «Яблоко», урбанист и оппозиционный активист Максим Кац, вынес на публику внутренние противоречия в партии, рассказав, почему 20 процентов московского отделения подписали обращение и потребовали перевыборов партийного руководства, избранного в ноябре, и именно он был инициатором «бунта на корабле».

Он выложил видео с выступления депутата МГД Дарьи Бесединой, рассказав драматичную историю, как девушке пришлось выдвинуть себя кандидатом в руководство московским отделением, чтобы ей дали слово, но даже после этого сторонники проявили к ней неуважение: демонстративно вставали и уходили, перебивали и глушили.

Сама процедура проходила с несколькими серьезными нарушениями – во-первых, Каца и Беседину не зарегистрировали, хотя они и члены партии, во-вторых, подписавшиеся сообщили и о махинациях с квотными делегатами – ранее муниципальные депутаты шли вне квоты, но теперь им запретили. Однако партийный аппарат в Москве проголосовал на конференции, и, по сути, «воспроизвел сам себя», по выражению одного из подписавших обращение мундепов «Яблока» Андрея Прокофьева.

После этого Кац написал в ЖЖ пространный пост, в котором рассказал, почему остается в партии, несмотря на такие сильные внутренние разногласия – как обычно, сослался на необходимость поддерживать оппозиционные силы, так как их немного.

По мнению Каца, организаторы выборов под руководством Николая Рыбакова нарушили регламенты на внутренних выборах главы московской фракции, где победил заместитель Рыбакова Сергей Иваненко. Это заставило 20 процентов партийцев из московского отделения подписать обращение с требованием признать нелегитимными выборы московского и федерального руководства партии.

Сам Иваненко претензии к себе отрицает, но фактически все действительно так, как говорит Кац и другие «несогласные»: в «Яблоке», как и в любом другом политическом объединении, много интриг, власть и другие ресурсы партии распределяют среди «своих», закрывая глаза на ими же написанные регламенты и принципы, если это отвечает текущим целям. Негодование тех, кого это напрямую коснулось, легко понять. Некоторые аналитики предрекают «Яблоку» серьезный кризис и даже «революцию» в партии, а также предполагают, что вновь избранный Рыбаков не удержит лидерские позиции.

Остается открытым вопрос, почему Кац так недоволен избранием Рыбакова, что готов устроить внутрипартийный переворот. Логичное предположить, что дело в желании нового руководителя вернуть своей партии статус парламентской на ближайших выборах в 2021 году. Николай Рыбаков всерьез нацелился это сделать – об этом говорит и предложение собственной версии поправок в Конституцию (против которых у Каца нет возражений), и вся его риторика последнего времени. Однако Рыбаков не может не видеть, во что превратилось «Яблоко» в последнее время – старейшая демократическая партия стала ассоциироваться с фриками-урбанистами вроде ставленницы Каца Дарьи Бесединой, чьи предложения в МГД совершенно анекдотичны, а публичный имидж «наивного эльфа», позирующего зимой на велосипеде, трогательный, но совершенно не украшает партию, которая рассчитывает вернуться в федеральную законодательную власть.

Отказ регистрировать Беседину и Каца на внутрипартийных выборах в этом свете выглядит понятным: в предвыборный год новый председатель хочет почистить ряды, убрав с заметных позиций скандальных персонажей. Со старыми заслуженными кадрами вроде петербургского депутата ЗакС Бориса Вишневского так не поступить – соратники и потенциальные избиратели, много лет голосующие за «Яблоко», не поймут, если «уйти» его из политики, не предложив взамен престижную синекуру в партийной структуре. Но «случайных попутчиков» — молодых и креативных урбанистов, вполне можно поставить на место или просто вытеснить. Кац предсказуемо не согласен с таким поворотом и отчаянно сопротивляется, рассчитывая на свой медийный ресурс, которого у Рыбакова пока нет, однако вряд ли у него получится что-то противопоставить, если у председателя и его окружения уже сложился план.

Подобные настроения высшего руководства партии пошатывают и без того хрупкое лобби Максима Каца в Мосгордуме, куда с таким трудом пробилась Дарья Беседина. Вероятно, Рыбаков, желающий обновления партии, сделает ставку на Максима Круглова – он выступает и ведет себя сдержанно, не противореча рыбаковским инициативам и выступлениям. Кроме того, Круглов уже показал себя депутатом, способным работать с людьми – судя по социальным сетям и отчетам, он активно ведет приемы, и обращает внимание на актуальные и болезненные проблемы, такие, как перенос части корпусов 40-й больницы в Останкино и строительство колеса обозрения на ВДНХ. Но если председатель станет поддерживать его открыто, конфликт только обострится.