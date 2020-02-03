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14:25   3 Февраля 2020
Весь мир

Военные США участвуют в переговорах по Ливии, чтобы сохранить власть в регионе

Военные США участвуют в переговорах по Ливии, чтобы сохранить власть в регионе

Власти США намерены направить американских военных в Ливию для переговоров с так называемым Правительством национального согласия (ПНС) и его главой Файезом Сарраджем, сообщает ФАН со ссылкой ливийские СМИ.

В настоящее время идет активная подготовка к созданию военной комиссии «5+5». В ее состав войдут члены противоборствующих сторон конфликта в Ливии – пять представителей ПНС и пять представителей Ливийской национальной армии (ЛНА) халифы Хафтара.

13 января в Москве прошли переговоры, в которых приняли участие представители России, Турции, а также Саррадж и Хафтар. На переговорах участники закрепили режим прекращения огня, для его поддержания создается комиссия «5+5».

США теряют влияние в этом регионе, поэтому активно участвуют в переговорах по Ливии. Несмотря на режим перемирия, Турция продолжает поставлять боевикам ПНС оружие и бойцов. ПНС было создано как временный орган власти в 2016 году, однако согласно Схиратским соглашениям, срок действия «правительства» истек еще в 2018 году и с тех пор ПНС не является легитимным.

 

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Автор: Алина Бранцевич
#сша #ливия #хафтар #саррадж #пнс ливии

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