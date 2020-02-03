«Уральские авиалинии» не полетят в Китай до конца марта
Российская авиакомпания отменила полетную программу в Китай до конца зимней навигации. Об этом сообщил представитель «Уральских авиалиний». По его словам, самолеты авиакомпании не полетят в КНР до конца марта.
Перевозчик уточил, что согласно распоряжению Правительства РФ, авиакомпания приостановила регулярные рейсы в Пекин, Бангкок, Сиань и Харбин из Екатеринбурга, Владивостока, Красноярска и Москвы, через Новосибирск.
«Для вывоза туристов, находящихся на территории КНР, авиакомпания выполнит ряд чартерных рейсов», — добавил перевозчик.
Пассажирам, которые купили билеты на вышеуказанные рейсы, авиакомпания «Уральские авиалинии» предлагает оформить вынужденный возврат без штрафов и удержаний. Для оформления возврата денег нужно обратиться по месту приобретения авиабилетов.
Председатель правительства Михаил Мишустин провел оперативное совещание с вице-премьерами. В повестке: борьба с распространением коронавируса, перенос сроков инвестиционного форума в Сочи, итоги визита в Казахстан https://t.co/U5a7Ylb4qE pic.twitter.com/CYJM8lgaLc— Правительство России (@Pravitelstvo_RF) February 3, 2020