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14:20   3 Февраля 2020
Россия

«Уральские авиалинии» не полетят в Китай до конца марта​​​​​​​

«Уральские авиалинии» не полетят в Китай до конца марта​​​​​​​

Российская авиакомпания отменила полетную программу в Китай до конца зимней навигации. Об этом сообщил представитель «Уральских авиалиний». По его словам, самолеты авиакомпании не полетят в КНР до конца марта.

Перевозчик уточил, что согласно распоряжению Правительства РФ, авиакомпания приостановила регулярные рейсы в Пекин, Бангкок, Сиань и Харбин из Екатеринбурга, Владивостока, Красноярска и Москвы, через Новосибирск. 

«Для вывоза туристов, находящихся на территории КНР, авиакомпания выполнит ряд чартерных рейсов», — добавил перевозчик. 

Пассажирам, которые купили билеты на вышеуказанные рейсы, авиакомпания «Уральские авиалинии» предлагает оформить вынужденный возврат без штрафов и удержаний. Для оформления возврата денег нужно обратиться по месту приобретения авиабилетов.

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Автор: Анатолий Кубарев
#самолет #китай #уральские авиалинии #коронавирус

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