МВД РФ начнет контролировать проводящие техосмотр фирмы с 8 июня

МВД России начнет контролировать проводящие техосмотр фирмы с 8 июня. Об этом сообщается на федеральном портале нормативно-правовых актов.

«Настоящее постановление вступает в силу с 8 июня 2020 года», — сообщается в документе.

В течение полугода МВД должно будет утвердить обязательные требования к техосмотрам юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, а также определить порядок оформления результатов проведения проверок.