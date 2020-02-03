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Рейтинг доверия украинцев к Зеленскому рухнул ниже 50 процентов

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 ВВС и войска ПВО Белоруссии привели в боеготовность

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16:08   3 Февраля 2020
Россия

МВД РФ начнет контролировать проводящие техосмотр фирмы с 8 июня

МВД РФ начнет контролировать проводящие техосмотр фирмы с 8 июня

МВД России начнет контролировать проводящие техосмотр фирмы с 8 июня. Об этом сообщается на федеральном портале нормативно-правовых актов.

«Настоящее постановление вступает в силу с 8 июня 2020 года», — сообщается в документе.

В течение полугода МВД должно будет утвердить обязательные требования к техосмотрам юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, а также определить порядок оформления результатов проведения проверок.

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Автор: Алина Бранцевич
#мвд #техосмотр

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