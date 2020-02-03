Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений об изменениях в Конституции РФ Андрей Клишас, срок для внесения изменений ко второму чтению поправок к Конституции РФ могут продлить.

По словам Клишаса, с такой инициативой выступили сопредседатели рабочей группы.

Ранее Клишас заявил, что итоги опроса ВЦИОМ на тему главного документа страны тщательно проанализируют. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, нет никаких дедлайнов по подготовке предложений об изменениях в Конституции РФ.