Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Песков заявил, что Россия обеспокоена активностью террористов Идлибе

Песков заявил, что Россия обеспокоена активностью террористов Идлибе

Срок для внесения изменений ко второму чтению поправок к Конституции РФ могут продлить

Срок для внесения изменений ко второму чтению поправок к Конституции РФ могут продлить
ВВС и войска ПВО Белоруссии привели в боеготовность

ВВС и войска ПВО Белоруссии привели в боеготовность

 Замсекретаря СНБО Украины назвал ошибкой Зеленского непрофессиональный подбор людей

Замсекретаря СНБО Украины назвал ошибкой Зеленского непрофессиональный подбор людей
Клинцевич заявил, что русофобская позиция Эстонии, навязана ей партнерами из США

Клинцевич заявил, что русофобская позиция Эстонии, навязана ей партнерами из США

 Песков усомнился, что можно говорить о быстром сближении Белоруссии с НАТО

Песков усомнился, что можно говорить о быстром сближении Белоруссии с НАТО
Песков заявил, что Россия обеспокоена активностью террористов Идлибе

Песков заявил, что Россия обеспокоена активностью террористов Идлибе

Срок для внесения изменений ко второму чтению поправок к Конституции РФ могут продлить

Срок для внесения изменений ко второму чтению поправок к Конституции РФ могут продлить
ВВС и войска ПВО Белоруссии привели в боеготовность

ВВС и войска ПВО Белоруссии привели в боеготовность

 Замсекретаря СНБО Украины назвал ошибкой Зеленского непрофессиональный подбор людей

Замсекретаря СНБО Украины назвал ошибкой Зеленского непрофессиональный подбор людей
Клинцевич заявил, что русофобская позиция Эстонии, навязана ей партнерами из США

Клинцевич заявил, что русофобская позиция Эстонии, навязана ей партнерами из США

 Песков усомнился, что можно говорить о быстром сближении Белоруссии с НАТО

Песков усомнился, что можно говорить о быстром сближении Белоруссии с НАТО
14:04   3 Февраля 2020
Россия

Срок для внесения изменений ко второму чтению поправок к Конституции РФ могут продлить

Срок для внесения изменений ко второму чтению поправок к Конституции РФ могут продлить

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений об изменениях в Конституции РФ Андрей Клишас, срок для внесения изменений ко второму чтению поправок к Конституции РФ могут продлить. 

По словам Клишаса, с такой инициативой выступили сопредседатели рабочей группы. 

Ранее Клишас заявил, что итоги опроса ВЦИОМ на тему главного документа страны тщательно проанализируют. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, нет никаких дедлайнов по подготовке предложений об изменениях в Конституции РФ. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #клишас #конституция рф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...