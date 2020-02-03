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14:14   3 Февраля 2020
Россия

Песков заявил, что Россия обеспокоена активностью террористов Идлибе

Песков заявил, что Россия обеспокоена активностью террористов Идлибе

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия озабочена активностью террористических группировок в Идлибе. Его слова передает Федеральное агентство новостей в понедельник, 3 февраля. 

Ранее Минобороны Турции заявило о гибели четверых турецких военных после обстрела в районе населенного пункта Саракиб в сирийском Идлибе. Еще девять человек получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии.

«Министерство обороны РФ уже дали необходимое пояснение в связи с ситуацией в Идлибе. Мы по-прежнему сохраняем озабоченность в связи с продолжающейся активностью террористических группировок в этом сирийском регионе», — заявил пресс-секретарь российского лидера. 

По словам Пескова, разговора на высшем уровне — между президентом РФ Владимиром Путиным и его турецкий коллегой Тайипом Реджепом Эрдоганом — по ситуации в Сирии пока не было. Однако, такие переговоры могут быть согласованы в самые сжатые сроки, если у лидеров появится в них необходимость.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #турция #эрдоган #политика

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