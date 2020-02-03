Песков заявил, что Россия обеспокоена активностью террористов Идлибе

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия озабочена активностью террористических группировок в Идлибе. Его слова передает Федеральное агентство новостей в понедельник, 3 февраля.

Ранее Минобороны Турции заявило о гибели четверых турецких военных после обстрела в районе населенного пункта Саракиб в сирийском Идлибе. Еще девять человек получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии.

«Министерство обороны РФ уже дали необходимое пояснение в связи с ситуацией в Идлибе. Мы по-прежнему сохраняем озабоченность в связи с продолжающейся активностью террористических группировок в этом сирийском регионе», — заявил пресс-секретарь российского лидера.

По словам Пескова, разговора на высшем уровне — между президентом РФ Владимиром Путиным и его турецкий коллегой Тайипом Реджепом Эрдоганом — по ситуации в Сирии пока не было. Однако, такие переговоры могут быть согласованы в самые сжатые сроки, если у лидеров появится в них необходимость.