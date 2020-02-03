Песков сообщил, что Путин может обсудить цены на нефть с саудовскими властями

Российский президент Владимир Путин при необходимости обсудит с руководством Саудовской Аравии ситуацию на нефтяном рынке, связанную с распространением в Китае коронавируса.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в Китае из-за вспышки пневмонии нового типа спрос на нефть упал на три миллиона баррелей в сутки.

«Президент находится в тесном контакте с руководством Саудовской Аравии. При необходимости такие контакты будут осуществлены», — заявил Песков в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

При этом он добавил, что, если президент России соберется провести телефонную беседу с саудовским руководством, Кремль об этом сообщит.