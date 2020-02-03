Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков усомнился, что можно говорить о быстром сближении Белоруссии с НАТО. Он добавил, что это не в духе нашей страны — комментировать отношения партнеров с третьими государствами.

Такое мнение представитель Кремля высказал, комментируя недавний визит госсекретаря США Майка Помпео в Белоруссию.

«Вряд ли там можно говорить о сверхбыстром сближении. В данном случае мы не можем и не хотим комментировать контакты наших партнеров с третьими странами. Это абсолютно суверенное право и реализация их суверенных отношений», — объяснил он.

Песков добавил, что у России свои отношения с Белоруссией, которые носят очень близкий, союзнический характер. Он также подчеркнул, что сейчас на повестке дня целый ряд вопросов по развитию этих отношений.