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Клинцевич заявил, что русофобская позиция Эстонии, навязана ей партнерами из США

Клинцевич заявил, что русофобская позиция Эстонии, навязана ей партнерами из США

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13:54   3 Февраля 2020
Весь мир

Клинцевич заявил, что русофобская позиция Эстонии, навязана ей партнерами из США

Клинцевич заявил, что русофобская позиция Эстонии, навязана ей партнерами из США

Член международного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич назвал проявлением русофобии и продолжением информационной войны заявления эстонского президента Керсти Кальюлайд о приверженности Тартускому миру.

Об этом Клинцевич заявил в беседе с изданием iReactor.

Клинцевич заявил, что русофобская позиция Эстонии, навязана ей партнерами из США

Ранее президент Эстонии назвала подписанный в 1920 году Тартуский мир «свидетельством о рождении эстонского государства». По ее словам, договор, который продолжает действовать до сих пор, свидетельствует о том, что присоединение Таллина к СССР не было добровольным.

По мнению российской стороны, Тартуский мир дает Таллину возможность предъявить Москве территориальные претензии, поэтому она не ратифицирует новый договор о государственной границе между РФ и Эстонией.

Клинцевич заявил, что русофобская позиция Эстонии, навязана ей партнерами из США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова эстонского президента о Тартуском мире, написала на своей странице в Facebook, написала, что выдвигаемые политическими элитами Эстонии требования о репарациях свидетельствуют о явных проблемах с будущим, а не с прошлым, и делаются исключительно для электората.

По словам Франца Клинцевича, подобные заявления эстонских властей не имеют здравого смысла, они контрпродуктивны и глупы.

«Прибалтийские страны имеют очень слабую экономику и на этом фоне пытаются расстроить отношения с мощным, серьезным соседом, таким, как Россия, — отметил он, — Они не справятся ни с налоговым бременем, ни с экономическими проблемами, ни с теми долгами, которые у них есть перед Евросоюзом, исходя из того, что надо было как-то оторваться от, как им казалось, российского влияния. Деньги-то отдавать нужно, что-то делать нужно».

При этом Клинцевич напомнил, что взрослое население прибалтийских стран разъехалось, там остались лишь дети и старики, там нет экономики, но есть социальные проблемы, но они продолжают каждый день рушить все, что экономически было связано с Россией.

Клинцевич заявил, что русофобская позиция Эстонии, навязана ей партнерами из США

Действия эстонских властей в последние годы, по словам Клинцевича – это «стрельба по конечностям».

«Честно говоря, непонятна эта стрельба по конечностям, которую производят прибалтийские руководители, передавая от руководителя к руководителю страну с все более худшей и худшей экономической ситуацией. Поэтому, мне кажется, что Захарова сказала жестко, но справедливо», — заключил политик.

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Автор: Александр Люблинский
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