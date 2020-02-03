Клинцевич заявил, что русофобская позиция Эстонии, навязана ей партнерами из США

Член международного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич назвал проявлением русофобии и продолжением информационной войны заявления эстонского президента Керсти Кальюлайд о приверженности Тартускому миру.

Об этом Клинцевич заявил в беседе с изданием iReactor.

Ранее президент Эстонии назвала подписанный в 1920 году Тартуский мир «свидетельством о рождении эстонского государства». По ее словам, договор, который продолжает действовать до сих пор, свидетельствует о том, что присоединение Таллина к СССР не было добровольным.

По мнению российской стороны, Тартуский мир дает Таллину возможность предъявить Москве территориальные претензии, поэтому она не ратифицирует новый договор о государственной границе между РФ и Эстонией.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова эстонского президента о Тартуском мире, написала на своей странице в Facebook, написала, что выдвигаемые политическими элитами Эстонии требования о репарациях свидетельствуют о явных проблемах с будущим, а не с прошлым, и делаются исключительно для электората.

По словам Франца Клинцевича, подобные заявления эстонских властей не имеют здравого смысла, они контрпродуктивны и глупы.

«Прибалтийские страны имеют очень слабую экономику и на этом фоне пытаются расстроить отношения с мощным, серьезным соседом, таким, как Россия, — отметил он, — Они не справятся ни с налоговым бременем, ни с экономическими проблемами, ни с теми долгами, которые у них есть перед Евросоюзом, исходя из того, что надо было как-то оторваться от, как им казалось, российского влияния. Деньги-то отдавать нужно, что-то делать нужно».

При этом Клинцевич напомнил, что взрослое население прибалтийских стран разъехалось, там остались лишь дети и старики, там нет экономики, но есть социальные проблемы, но они продолжают каждый день рушить все, что экономически было связано с Россией.

Действия эстонских властей в последние годы, по словам Клинцевича – это «стрельба по конечностям».