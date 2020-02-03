Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о работе комиссии по подготовке предложений об изменениях в Конституции РФ. Представитель Кремля отметил, что никаких «временных горизонтов» в этой работе нет.

По словам Пескова, речь идет о президентской инициативе, поэтому такая работа не может быть отложена «в долгий ящик».

«Был дан старт, ведется редакционная работа. На это требуется время», — заявил пресс-секретарь президента РФ.

Как отметил представитель Кремля, четких дедлайнов по работе комиссии нет, представители комиссии все оперативно проработают.

Ранее сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений об изменениях в Конституции РФ Андрей Клишас заявил, что итоги опроса ВЦИОМ на тему Конституции России тщательно проанализируют.