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 Песков переадресовал вопрос о боге к комиссии по поправкам в Конституцию

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13:40   3 Февраля 2020
Россия

Песков рассказал о работе комиссии по подготовке предложений об изменениях  в Конституции

Песков рассказал о работе комиссии по подготовке предложений об изменениях  в Конституции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о работе комиссии по подготовке предложений об изменениях  в Конституции РФ. Представитель Кремля отметил, что никаких «временных горизонтов» в этой работе нет. 

По словам Пескова, речь идет о президентской инициативе, поэтому такая работа не может быть отложена «в долгий ящик». 

«Был дан старт, ведется редакционная работа. На это требуется время», — заявил пресс-секретарь президента РФ. 

Как отметил представитель Кремля, четких дедлайнов по работе комиссии нет, представители комиссии все оперативно проработают. 

Ранее сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений об изменениях в Конституции РФ Андрей Клишас заявил, что итоги опроса ВЦИОМ на тему Конституции России тщательно проанализируют.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #конституция

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