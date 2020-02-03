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13:38   3 Февраля 2020
Россия

Кремль не согласен с заявлением Эрдогана по Крыму

Кремль не согласен с заявлением Эрдогана по Крыму

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Турции Тайипа Реджепа Эрдогана по Крыму. Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщает Федеральное агентство новостей. 

Ранее Эрдоган заявил, что Турция не признает Крым российским. Он также отметил, что Анкара следит за положением крымских татар.

«В этой части мы категорически не согласны с нашими турецкими партнерами, мы не согласны с формулировками, которые используются в этом контексте, мы неоднократно говорили о беспочвенности каких-либо опасений по крымским татарам», — сказал он журналистам.

Песков также напомнил, что президент РФ Владимир Путин предлагал Эрдогану посетить Крым и «увидеть все своими глазами», а также неоднократно объяснял реальное положение дел на российском полуострове.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #крым #песков #эрдоган #политика #общество

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