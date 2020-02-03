Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Турции Тайипа Реджепа Эрдогана по Крыму. Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция не признает Крым российским. Он также отметил, что Анкара следит за положением крымских татар.

«В этой части мы категорически не согласны с нашими турецкими партнерами, мы не согласны с формулировками, которые используются в этом контексте, мы неоднократно говорили о беспочвенности каких-либо опасений по крымским татарам», — сказал он журналистам.

Песков также напомнил, что президент РФ Владимир Путин предлагал Эрдогану посетить Крым и «увидеть все своими глазами», а также неоднократно объяснял реальное положение дел на российском полуострове.