Песков переадресовал вопрос о боге к комиссии по поправкам в Конституцию

Все дискуссии ведутся в рамках работы комиссии по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. Такими словами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал вопрос журналистов о предложении патриарха Кирилла упомянуть бога в Конституции.

«В Кремле в данном случае все дискуссии ведутся в рамках комиссии», — ответил Песков.

По его словам, дискуссия необходима, поэтому состав комиссии очень широкий, там высказывают разные точки зрения, формулируют предложения, в том числе и это вопрос там обсудят, передает Федеральное агентство новостей. Журналисты уточнили, не потеряет ли Конституция веса и сакральности после упоминания бога.

«Функция комиссии воспринимать озвученные предложения и инициативы, и уже выносить, скажем так, выносить некое консолидированное мнение относительно уместности или неуместности», — резюмировал Песков.