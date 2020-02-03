Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Срок для внесения изменений ко второму чтению поправок к Конституции РФ могут продлить

Срок для внесения изменений ко второму чтению поправок к Конституции РФ могут продлить

 Песков переадресовал вопрос о боге к комиссии по поправкам в Конституцию

Песков переадресовал вопрос о боге к комиссии по поправкам в Конституцию
ВВС и войска ПВО Белоруссии привели в боеготовность

ВВС и войска ПВО Белоруссии привели в боеготовность

 Замсекретаря СНБО Украины назвал ошибкой Зеленского непрофессиональный подбор людей

Замсекретаря СНБО Украины назвал ошибкой Зеленского непрофессиональный подбор людей
Клинцевич заявил, что русофобская позиция Эстонии, навязана ей партнерами из США

Клинцевич заявил, что русофобская позиция Эстонии, навязана ей партнерами из США

 Песков усомнился, что можно говорить о быстром сближении Белоруссии с НАТО

Песков усомнился, что можно говорить о быстром сближении Белоруссии с НАТО
Срок для внесения изменений ко второму чтению поправок к Конституции РФ могут продлить

Срок для внесения изменений ко второму чтению поправок к Конституции РФ могут продлить

 Песков переадресовал вопрос о боге к комиссии по поправкам в Конституцию

Песков переадресовал вопрос о боге к комиссии по поправкам в Конституцию
ВВС и войска ПВО Белоруссии привели в боеготовность

ВВС и войска ПВО Белоруссии привели в боеготовность

 Замсекретаря СНБО Украины назвал ошибкой Зеленского непрофессиональный подбор людей

Замсекретаря СНБО Украины назвал ошибкой Зеленского непрофессиональный подбор людей
Клинцевич заявил, что русофобская позиция Эстонии, навязана ей партнерами из США

Клинцевич заявил, что русофобская позиция Эстонии, навязана ей партнерами из США

 Песков усомнился, что можно говорить о быстром сближении Белоруссии с НАТО

Песков усомнился, что можно говорить о быстром сближении Белоруссии с НАТО
13:50   3 Февраля 2020
Россия

Песков переадресовал вопрос о боге к комиссии по поправкам в Конституцию

Песков переадресовал вопрос о боге к комиссии по поправкам в Конституцию

Все дискуссии ведутся в рамках работы комиссии по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. Такими словами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал вопрос журналистов о предложении патриарха Кирилла упомянуть бога в Конституции.

«В Кремле в данном случае все дискуссии ведутся в рамках комиссии», — ответил Песков. 

По его словам, дискуссия необходима, поэтому состав комиссии очень широкий, там высказывают разные точки зрения, формулируют предложения, в том числе и это вопрос там обсудят,  передает Федеральное агентство новостей. Журналисты уточнили, не потеряет ли Конституция веса и сакральности после упоминания бога.  

«Функция комиссии воспринимать озвученные предложения и инициативы, и уже выносить, скажем так, выносить некое консолидированное мнение относительно уместности или неуместности»,  — резюмировал Песков.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#кремль #поправки #конституция #бог

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...