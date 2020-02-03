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15:37   3 Февраля 2020
Россия

Серуканов рассказал, что в ФБК смеются над Ходорковским, когда берут от него деньги

Серуканов рассказал, что в ФБК смеются над Ходорковским, когда берут от него деньги

Бывший сотрудник так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иноагентом) Виталий Серуканов, рассказал об отношениях сторонников блогера Алексея Навального и беглого олигарха Михаила Ходорковского.

Как сообщает корреспондент «Политики сегодня», Серуканов поучаствовал в пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» «Ходорковский купил российскую оппозицию».

Юрист отметил, что в России не существует непроплаченой оппозиции. Во время работы в фонде он лично сталкивался с финансированием Ходорковского. Сторонники блогера, по словам Серуканова, смеются над олигархом, ругаются с ним, но всегда берут деньги. В целом, «навальнисты» боятся бизнесмена, но при этом не уважают его. Их отношения базируются на деньгах, подчеркнул экс-член ФБК.

Серуканов заявил, что Ходорковский и Навальный считают КПРФ своей партией

Однако есть у Навального с Ходорковским и общее — КПРФ. За неимением собственной партии, представители так называемой «оппозиции» считают ее своей, указал Серуканов.

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Автор: Анна Манц
#кпрф #ходорковский #навальный #серуканов

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