Серуканов заявил, что Ходорковский и Навальный считают КПРФ своей партией

Бывший сотрудник так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иноагентом) Виталий Серуканов, рассказал об отношениях сторонников блогера Алексея Навального и беглого олигарха Михаила Ходорковского.

Как сообщает корреспондент «Политики сегодня», Серуканов поучаствовал в пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» «Ходорковский купил российскую оппозицию».

Юрист отметил, что в России не существует непроплаченой оппозиции. Во время работы в фонде он лично сталкивался с финансированием Ходорковского. Сторонники блогера, по словам Серуканова, смеются над олигархом, ругаются с ним, но всегда берут деньги. В целом, «навальнисты» боятся бизнесмена, но при этом не уважают его. Их отношения базируются на деньгах, подчеркнул экс-член ФБК.

Однако есть у Навального с Ходорковским и общее — КПРФ. За неимением собственной партии, представители так называемой «оппозиции» считают ее своей, указал Серуканов.