Путин 3 февраля встретится с Патрушевым
Президент начинает неделю в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, в понедельник, 3 февраля, Владимир Путин встретится с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым, передает Федеральное агентство новостей.
«Приближаются весенние полевые работы, поэтому важны готовность и видение министерства», — добавил представитель Кремля.
Президент регулярно обновляет массив информации по сельскому хозяйству, поэтому встречи с министром необходимы, продолжил Песков. После приема Дмитрия Патрушева состоятся несколько встреч в закрытом режиме.
«Вечером мы не исключаем международный телефонный разговор, вас проинформируем. Но это уже где-то после восьми часов», — резюмировал Песков.
Дмитрий Патрушев обсудил развитие АПК и сельских территорий в Ставрополье с главой региона https://t.co/9JyftqTgBg pic.twitter.com/6PDHqo7kEb— Минсельхоз России (@mcx_rf) February 3, 2020