Путин 3 февраля встретится с Патрушевым

Президент начинает неделю в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, в понедельник, 3 февраля, Владимир Путин встретится с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым, передает Федеральное агентство новостей.

«Приближаются весенние полевые работы, поэтому важны готовность и видение министерства», — добавил представитель Кремля.

Президент регулярно обновляет массив информации по сельскому хозяйству, поэтому встречи с министром необходимы, продолжил Песков. После приема Дмитрия Патрушева состоятся несколько встреч в закрытом режиме.

«Вечером мы не исключаем международный телефонный разговор, вас проинформируем. Но это уже где-то после восьми часов», — резюмировал Песков.