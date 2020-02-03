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13:15   3 Февраля 2020
Россия

Путин 3 февраля встретится с Патрушевым

Путин 3 февраля встретится с Патрушевым

Президент начинает неделю в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, в понедельник, 3 февраля, Владимир Путин встретится с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым, передает Федеральное агентство новостей.

«Приближаются весенние полевые работы, поэтому важны готовность и видение министерства»,  — добавил представитель Кремля. 

Президент регулярно обновляет массив информации по сельскому хозяйству, поэтому встречи с министром необходимы, продолжил Песков. После приема Дмитрия Патрушева состоятся несколько встреч в закрытом режиме.

«Вечером мы не исключаем международный телефонный разговор, вас проинформируем. Но это уже где-то после восьми часов», — резюмировал Песков.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #патрушев #минсельхоз

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