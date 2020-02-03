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 Песков переадресовал вопрос о боге к комиссии по поправкам в Конституцию

Песков переадресовал вопрос о боге к комиссии по поправкам в Конституцию
ВВС и войска ПВО Белоруссии привели в боеготовность

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13:50   3 Февраля 2020
Россия

Голод считает, что требования ФАС к Apple и Google сохранят данные российских пользователей

Голод считает, что требования ФАС к Apple и Google сохранят данные российских пользователей

Федеральная монопольная служба (ФАС) предложила удалить американское программное обеспечение с российских устройств. Генеральный директор службы общей информационной безопасности Анатолий Голод уверен, что такая мера улучшит и обезопасит Рунет.

По мнению эксперта, требования ФАС к Apple, Google и Microsoft позволит не только улучшить качество услуг, но и поможет предотвратить утечку данных пользователей за пределы РФ.

«Информация, которая собирается в интернете и через приложения, контролируется компаниями и легко может копироваться. Такая инициатива поспособствует улучшению контроля данных внутри России», – рассказал Голод «ПолитЭксперту».

Эксперт подчеркнул, что инициатива ФАС не только обеспечит бесперебойную работу сети, но и улучшит контроль над данными.

«Это даст возможность обеспечить лучшую безопасность использования данных пользователей. Он позволяет создать дополнительные мощности и при его правильном применении он будет создавать дополнительную возможность лучшего контроля данных. Значит, он повысит безопасность данных», – заключил Голод.

Ранее сообщалось, что Google собирает данные медицинских сведений о нескольких миллионах американских пациентов. Компанию Facebook многократно уличали в утечке данных пользователей. Компания Apple сканирует все фотографии, которые хранятся в облачном сервисе пользователей iCloud, на предмет жестокого обращения с детьми.

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #интернет #общество #рунет #кибербезопасность

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