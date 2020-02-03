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Срок для внесения изменений ко второму чтению поправок к Конституции РФ могут продлить

Срок для внесения изменений ко второму чтению поправок к Конституции РФ могут продлить

 Песков переадресовал вопрос о боге к комиссии по поправкам в Конституцию

Песков переадресовал вопрос о боге к комиссии по поправкам в Конституцию
ВВС и войска ПВО Белоруссии привели в боеготовность

ВВС и войска ПВО Белоруссии привели в боеготовность

 Замсекретаря СНБО Украины назвал ошибкой Зеленского непрофессиональный подбор людей

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 Песков усомнился, что можно говорить о быстром сближении Белоруссии с НАТО

Песков усомнился, что можно говорить о быстром сближении Белоруссии с НАТО
13:19   3 Февраля 2020
Россия

Профессор Никифоров заверил, что посылки из Китая абсолютно безопасны

Профессор Никифоров заверил, что посылки из Китая абсолютно безопасны

Заразиться новым коронавирусом через посылку из Китая невозможно, потому что он крайне не стойкий. Об этом в понедельник, 3 февраля, заявил заведующий кафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова, профессор Владимир Никифоров.

«Посылки из Китая в эпидемиологическом плане абсолютно безопасны, что вытекает из крайней нестойкости вируса, который живет вне человека не более суток-двое», — цитирует агентство врача. 

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе Минпромторга Денису Мантурову и гендиректору «Почты России» Николаю Подгрузову ограничить поступление в Россию посылок с товарами из китайских интернет-магазинов, пока ситуация вокруг коронавируса не нормализуется. 

31 декабря 2019 года Китай сообщил о вспышке неизвестной пневмонии, очаг которой находился, предположительно, на мясном рынке в Ухане. Возбудителем болезни оказался коронавирус 2019-nCov. По последним данным, число зараженным превысило 17,2 тысячи человек, скончались 361, выздоровели — 487. Вирус успел распространиться в 23 страны. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #посылки #коронавирус

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