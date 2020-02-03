Профессор Никифоров заверил, что посылки из Китая абсолютно безопасны

Заразиться новым коронавирусом через посылку из Китая невозможно, потому что он крайне не стойкий. Об этом в понедельник, 3 февраля, заявил заведующий кафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова, профессор Владимир Никифоров.

«Посылки из Китая в эпидемиологическом плане абсолютно безопасны, что вытекает из крайней нестойкости вируса, который живет вне человека не более суток-двое», — цитирует агентство врача.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе Минпромторга Денису Мантурову и гендиректору «Почты России» Николаю Подгрузову ограничить поступление в Россию посылок с товарами из китайских интернет-магазинов, пока ситуация вокруг коронавируса не нормализуется.

31 декабря 2019 года Китай сообщил о вспышке неизвестной пневмонии, очаг которой находился, предположительно, на мясном рынке в Ухане. Возбудителем болезни оказался коронавирус 2019-nCov. По последним данным, число зараженным превысило 17,2 тысячи человек, скончались 361, выздоровели — 487. Вирус успел распространиться в 23 страны.