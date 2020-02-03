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Срок для внесения изменений ко второму чтению поправок к Конституции РФ могут продлить

Срок для внесения изменений ко второму чтению поправок к Конституции РФ могут продлить

 Песков переадресовал вопрос о боге к комиссии по поправкам в Конституцию

Песков переадресовал вопрос о боге к комиссии по поправкам в Конституцию
ВВС и войска ПВО Белоруссии привели в боеготовность

ВВС и войска ПВО Белоруссии привели в боеготовность

 Замсекретаря СНБО Украины назвал ошибкой Зеленского непрофессиональный подбор людей

Замсекретаря СНБО Украины назвал ошибкой Зеленского непрофессиональный подбор людей
Клинцевич заявил, что русофобская позиция Эстонии, навязана ей партнерами из США

Клинцевич заявил, что русофобская позиция Эстонии, навязана ей партнерами из США

 Песков усомнился, что можно говорить о быстром сближении Белоруссии с НАТО

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13:04   3 Февраля 2020
Ближнее зарубежье

Замсекретаря СНБО Украины назвал ошибкой Зеленского непрофессиональный подбор людей

Замсекретаря СНБО Украины назвал ошибкой Зеленского непрофессиональный подбор людей

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос назвал «самой большой ошибкой» команды президента Украины Владимира Зеленского подбор людей «не по профессиональным качествам».

«Самая большая ошибка нынешнего руководства страны в том, что людей подбирают не по профессиональным качествам», — заявил Кривонос украинскому изданию «Факты».

Кроме того, Кривонос не одобрил назначение бывшего участника КВН Сергея Сивохо на пост советника секретаря СНБО.

Ранее в сети появилась аудиозапись, на которой человек с голосом, очень похожим на голос премьер-министра Украины Алексея Гончарука, признается, что слабо разбирается в экономике и критикует самого Зеленского за его понимание экономических процессов.

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Автор: Алина Бранцевич
#украина #зеленский

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