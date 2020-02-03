Замсекретаря СНБО Украины назвал ошибкой Зеленского непрофессиональный подбор людей

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос назвал «самой большой ошибкой» команды президента Украины Владимира Зеленского подбор людей «не по профессиональным качествам».

«Самая большая ошибка нынешнего руководства страны в том, что людей подбирают не по профессиональным качествам», — заявил Кривонос украинскому изданию «Факты».

Кроме того, Кривонос не одобрил назначение бывшего участника КВН Сергея Сивохо на пост советника секретаря СНБО.

Ранее в сети появилась аудиозапись, на которой человек с голосом, очень похожим на голос премьер-министра Украины Алексея Гончарука, признается, что слабо разбирается в экономике и критикует самого Зеленского за его понимание экономических процессов.