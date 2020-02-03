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13:05   3 Февраля 2020
Ближнее зарубежье

ВВС и войска ПВО Белоруссии привели в боеготовность

ВВС и войска ПВО Белоруссии привели в боеготовность

Началась комплексная проверка национальной армии. Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщил представитель пресс-службы министерства обороны республики.

По его словам, военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны Белоруссии привели в готовность в рамках комплексной проверки армии. Цель — проверить готовность органов управления и подразделений выполнять задачи по предназначению в условиях быстро меняющейся обстановки.

«С 3 февраля ряд воинских частей и подразделений ВВС и войск ПВО приводятся в готовность к выполнению задач по предназначению», -— добавил представитель ведомства.

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Автор: Анатолий Кубарев
#армия #белоруссия #общество #пво

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