ВВС и войска ПВО Белоруссии привели в боеготовность

Началась комплексная проверка национальной армии. Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщил представитель пресс-службы министерства обороны республики.

По его словам, военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны Белоруссии привели в готовность в рамках комплексной проверки армии. Цель — проверить готовность органов управления и подразделений выполнять задачи по предназначению в условиях быстро меняющейся обстановки.