Клишас заявил, что итоги опроса ВЦИОМ по Конституции тщательно проанализируют

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений об изменениях в Конституции РФ Андрей Клишас заявил, что итоги опроса ВЦИОМ на тему главного документа страны тщательно проанализируют.

По мнению сенатора, часть поправок требует дополнительных разъяснений для граждан РФ. По его словам, рабочая группа продолжает работать над поправками, предстоит еще много работы, и предложения из регионов активно поступают. Следующее заседание намечено на вторник, 4 февраля.

«В рабочей группе по внесению изменений в Конституцию РФ внимательно проанализируют данные ВЦИОМ», — заявил Клишас.

Ранее эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения выяснили, что большинство россиян поддерживают предлагаемые президентом страны Владимиром Путиным поправки в Конституцию РФ.