Дата всенародного голосования по поправкам в Конституцию согласовывается

Официальный представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что дата проведения всенародного голосования о внесении поправок в российскую Конституцию находится на стадии согласования.

Таким образом Песков ответил на вопрос журналистов о том, в какие сроки будут происходить изменения:

«Дело в том, что по мере вынесения решений эта информация будет публичная. Сейчас ведется работа, по мере, как будут приниматься решения, они будут обнародованы. Поэтому президент не может анонсировать», - сообщил пресс-секретарь главы государства.

Напомним, о необходимости внесения ряда поправок в Конституцию РФ президент России Владимир Путин заявил 15 января 2020 года, обращаясь с Посланием к Федеральному собранию. При этом президент отметил, что поправки в основной закон будут внесены лишь в том случае, если российский народ одобрит их в ходе всеобщего голосования.