Толстой считает, что притеснение русских не дает права прибалтам критиковать РФ в ПАСЕ

В странах Прибалтики до сих пор существует позорный институт негражданства, напомнил заместитель главы Государственной думы Петр Толстой. Об этом передает корреспондент «Политики сегодня» с пресс-конференции по итогам зимней сессии ПАСЕ.

Напомним, что неграждане — это особый юридический статус бывших граждан СССР и их детей, не имеющих гражданства других стран. Например, в Латвии насчитывается свыше 220 тысяч таких людей, больше половины их них — русские.

Парламентарий указал, что прибалтийские страны входят в число «наиболее яростных критиков России», наравне с Украиной и Грузией.

«Лицемерие, двойные стандарты — это, к сожалению, фирменный стиль наших европейских коллег. Они говорят о ценностях, но эти ценности только для них. Они готовы поддержать только те страны, которые хотят. Например, молодую страну Украину. Они поддержат там новую демократию, даже если там младенцев будут есть», — заявил Толстой.

Спикер добавил, что российская сторона находится в хороших отношениях со всеми делегациями ПАСЕ, являющимися нашими территориальными соседями. Однако это не относится к Прибалтике, Украине и Грузии. Как указал заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк, у этих государств в ПАСЕ единственная задача — борьба с Россией.