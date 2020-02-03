Россия приостановила железнодорожное сообщение с КНДР из-за коронавируса

РЖД приостановила пассажирское сообщение с КНДР. Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщает на официальном сайте российского перевозчика.

По данным компании, с 3 февраля 2020 года железнодорожное пассажирское сообщение между РФ и КНДР приостанавливается до особого указания.

Речь идет о движении пассажирских поездов и беспересадочных вагонов с КНДР через пограничный переход Хасан — Туманган. Отмечается, что решение принято в целях профилактики распространения китайского коронавируса.

Ранее сообщалось, что РЖД также приостановили пассажирское сообщение с Китаем из-за ситуации с коронавирусом. В качестве дополнительной меры правительство поручило ограничить движение через 16 пунктов пропуска на границе с КНР.

30 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжении о закрытии границы на Дальнем Востоке. В МИД РФ в этот же день сообщили, что Москва приостанавливает выдачу электронных виз гражданам Китая.