Политик отметил, что брак входит в число тем, по которым Россия не никогда и ни в чем не согласится с Советом Европы. Об этом сообщает ТАСС.

Руководитель российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), вице-спикер Госдумы Петр Толстой убежден, что фиксация в Конституции РФ института брака как союза мужчины и женщины снимет претензии к России со стороны европейских стран по поводу соблюдения прав сексуальных меньшинств. Такое мнение он выказал в рамках пресс-конференции по итогам прошедшей на прошлой неделе сессии ПАСЕ.

«Это те вещи, которые важны для нас. Считаю, что мы можем, значит, должны, обсуждая поправки в наш основной закон, возможно, коснуться и их. Наверное, нужно упоминание о том, что семья, брак — это отношения между мужчиной и женщиной. Тогда это снимает целый ряд вопросов, которые нам пытаются задавать по аналогии с другими европейскими странами», — заявил Толстой.

Идею о том, чтобы внести в Конституцию определение брака как отношений между мужчиной и женщиной поддержал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриарха Владимир Легойда.