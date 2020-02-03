Построенная для зараженных коронавирусом больница в Ухане начала прием пациентов

Построенная за десять дней больница в Ухане приняла первых пациентов 3 февраля, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на Associated Press.

Уточняется, что госпиталь с самым современным оборудованием вмещает тысячу пациентов. Медики из Народно-освободительной армии уже прибыли в больницу. Строительство больницы началось 23 января.

31 декабря власти Китая объявили о вспышке нового типа пневмонии в Китае. На сегодняшний день коронавирусом заражены уже 17 238 человек в 20 странах мира, 361 человек скончался. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. В России зарегистрированы два человека, заразившихся коронавирусом. Сообщается, что они больны в легкой форме и скоро поправятся.