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Срок для внесения изменений ко второму чтению поправок к Конституции РФ могут продлить

Срок для внесения изменений ко второму чтению поправок к Конституции РФ могут продлить

 Песков переадресовал вопрос о боге к комиссии по поправкам в Конституцию

Песков переадресовал вопрос о боге к комиссии по поправкам в Конституцию
ВВС и войска ПВО Белоруссии привели в боеготовность

ВВС и войска ПВО Белоруссии привели в боеготовность

 Замсекретаря СНБО Украины назвал ошибкой Зеленского непрофессиональный подбор людей

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12:51   3 Февраля 2020
Весь мир

Построенная для зараженных коронавирусом больница в Ухане начала прием пациентов

Построенная для зараженных коронавирусом больница в Ухане начала прием пациентов

Построенная за десять дней больница в Ухане приняла первых пациентов 3 февраля, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на Associated Press.

Уточняется, что госпиталь с самым современным оборудованием вмещает тысячу пациентов. Медики из Народно-освободительной армии уже прибыли в больницу. Строительство больницы началось 23 января.

31 декабря власти Китая объявили о вспышке нового типа пневмонии в Китае. На сегодняшний день коронавирусом заражены уже 17 238 человек в 20 странах мира, 361 человек скончался. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. В России зарегистрированы два человека, заразившихся коронавирусом. Сообщается, что они больны в легкой форме и скоро поправятся.

 

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Автор: Алина Бранцевич
#китай #больница #коронавирус

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