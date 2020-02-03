Трамп перепутал штаты США и поздравил не ту команду с победой в Супербоуле

Любители американского футбола посмеялись над президентом США Дональдом Трампом, поздравившим не ту команду с победой в Супербоуле — Национальной футбольной лиге (НФЛ).

Трамп опубликовал пост в Twitter, где написал, что поздравляет команду «Канзас-Сити чифс» с отличной игрой.

«Вы отлично представляли штат Канзас и все США. Наша страна вами гордится», — написал Дональд Трамп.

Город Канзас-Сити находится в штате Миссури, а не в Канзасе. В результате подписчики американского президента высмеяли Трампа за незнание страны, после того твит исчез. Через некоторое время появился новый твит с исправлениями.

В ночь на воскресенье, 3 февраля, команда «Канзас-Сити чифс» впервые за несколько десятилетий выиграла Супербоул, обыграв команду из Калифорнии «Сан-Франциско Форти Найнерс» со счетом 31:20.