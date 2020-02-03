Кубань примет инвестфорум в Сочи в любое время

Кубань примет Российский инвестиционный форум в Сочи, который премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил перенести из-за ситуации с коронавирусом, в любое время. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, эта вынужденная мера не повлияет на работу региона с инвесторами.

⚡️ Михаил Мишустин подписал национальный план по предупреждению завоза и распространения #коронавируса в России — Правительство России (@Pravitelstvo_RF) February 3, 2020

Ранее премьер-министр РФ по просьбе заместитель председателя правительства по вопросам социальной политики Татьяны Голиковой, сославшейся на тревожную ситуацию с распространением коронавируса в мире, предложил перенести инвестфорум, который запланировали провести в Сочи с 12 по 14 февраля​​​.

Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко и министру финансов Антону Силуанову подумать, как не только компенсировать организаторам форума понесенные затраты, но и обсудить возможные даты мероприятия.

«Это справедливое решение правительства, безопасность жителей важнее финансовых дивидендов», — добавил губернатор Краснодарского края.

Инфраструктура города позволяет проводить деловые события международного масштаба в любое время года, продолжил Вениамин Кондратьев. Кубань примет форум в те сроки, которые обозначит кабмин.