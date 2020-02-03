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12:31   3 Февраля 2020
Россия

Жительницу Мурино в Ленобласти подозревают в заражении коронавирусом

Жительницу Мурино в Ленобласти подозревают в заражении коронавирусом

В Мурино 56-летнюю жительницу подозревают в заражении коронавирусом, она недавно вернулась из Китая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на областное правительство.

«Жительница Мурино 56 лет, вернувшаяся с Хайнаня, госпитализирована с подозрением на коронавирус», — сообщил собеседник агентства.

В Ленинградской области создали межведомственный штаб, который будет следить за тем, чтобы на территории региона не возникали новые очаги коронавируса. Работать в штабе будут представители комитета по здравоохранению, специалисты-эпидемиологи, руководители медучреждений, комитетов по туризму.

 

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Автор: Лев Собакин
#ленобласть #коронавирус

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