Жительницу Мурино в Ленобласти подозревают в заражении коронавирусом

В Мурино 56-летнюю жительницу подозревают в заражении коронавирусом, она недавно вернулась из Китая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на областное правительство.

«Жительница Мурино 56 лет, вернувшаяся с Хайнаня, госпитализирована с подозрением на коронавирус», — сообщил собеседник агентства.

В Ленинградской области создали межведомственный штаб, который будет следить за тем, чтобы на территории региона не возникали новые очаги коронавируса. Работать в штабе будут представители комитета по здравоохранению, специалисты-эпидемиологи, руководители медучреждений, комитетов по туризму.