Сергей Борщ стал новым главой Гидрометцентра

Сергей Борщ назначен новым директором Гидрометцентра России, прежний исполняющий обязанности руководителя ведомства Роман Вильфанд стал научным руководителем, сообщили в метеорологической службе.

«С сегодняшнего дня у нас Сергей Васильевич Борщ директор Гидрометцентра со всеми полномочиями», — сказал собеседник агентства.

Ранее Сергей Борщ занимал пост замдиректора Гидрометцентра, где проработал 35 лет. Коллеги называют Борща лучшим гидрологом-прогнозистом в России.