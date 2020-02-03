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12:26   3 Февраля 2020
Россия

Сергей Борщ стал новым главой Гидрометцентра

Сергей Борщ стал новым главой Гидрометцентра

Сергей Борщ назначен новым директором Гидрометцентра России, прежний исполняющий обязанности руководителя ведомства Роман Вильфанд стал научным руководителем, сообщили в метеорологической службе.

«С сегодняшнего дня у нас Сергей Васильевич Борщ директор Гидрометцентра со всеми полномочиями», — сказал собеседник агентства.

Ранее Сергей Борщ занимал пост замдиректора Гидрометцентра, где проработал 35 лет. Коллеги называют Борща лучшим гидрологом-прогнозистом в России.

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Автор: Алина Бранцевич
#гидрометцентр #вильфанд #борщ

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