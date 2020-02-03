Глава «Сильной России» предложил штрафовать аэропорты за шум

Лидер движения «Сильная Россия» Антон Цветков поддержал идею ужесточить штраф за сильный шум в жилых домах. Он обсудил эту тему с «Политикой сегодня».

«Проблема действительно есть, и многие граждане систематически страдают от шумных соседей, а также от ресторанов и кафе в жилых домах», — сказал он, заметив, что дискомфорт чаще всего вызывает громкая музыка или ремонт.

Проблемы не всегда решаются простым замечанием и тогда граждане прибегают к помощи правоохранительных органов. Именно поэтому важно, чтобы полицейские реагировали оперативно и в обязательном порядке имели при себе шумомеры, уверен собеседник ПС.

«Шум — понятие абстрактное, и если планируется взыскивать с граждан штраф за нарушение тишины, то факт правонарушение должен фиксироваться объективно, с помощью прибора, а не субъективно», — пояснил он.

Цветков также предложил штрафовать аэропорты.

«Ведь из-за изменений схем полетов самолеты, взлетающие или идущие на посадку, круглосуточно создают не меньше проблем жителям окрестных районов, чем шумные соседи», — пояснил он.

Ранее «Известия» сообщали, что в Госдуму поступил законопроект об ужесточении наказания за ночной шум в жилых домах. Так, ночным временем считается период с 23.00 до 7.00. Штраф за нарушение может составить 150 тысяч рублей.