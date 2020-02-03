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12:27   3 Февраля 2020
Россия

Глава «Сильной России» предложил штрафовать аэропорты за шум

Глава «Сильной России» предложил штрафовать аэропорты за шум

Лидер движения «Сильная Россия» Антон Цветков поддержал идею ужесточить штраф за сильный шум в жилых домах. Он обсудил эту тему с «Политикой сегодня».

«Проблема действительно есть, и многие граждане систематически страдают от шумных соседей, а также от ресторанов и кафе в жилых домах», — сказал он, заметив, что дискомфорт чаще всего вызывает громкая музыка или ремонт.

Проблемы не всегда решаются простым замечанием и тогда граждане прибегают к помощи правоохранительных органов. Именно поэтому важно, чтобы полицейские реагировали оперативно и в обязательном порядке имели при себе шумомеры, уверен собеседник ПС.

«Шум — понятие абстрактное, и если планируется взыскивать с граждан штраф за нарушение тишины, то факт правонарушение должен фиксироваться объективно, с помощью прибора, а не субъективно», — пояснил он.

Глава «Сильной России» предложил штрафовать аэропорты за шум

Цветков также предложил штрафовать аэропорты.

«Ведь из-за изменений схем полетов самолеты, взлетающие или идущие на посадку, круглосуточно создают не меньше проблем жителям окрестных районов, чем шумные соседи», — пояснил он.

Ранее «Известия» сообщали, что в Госдуму поступил законопроект об ужесточении наказания за ночной шум в жилых домах. Так, ночным временем считается период с 23.00 до 7.00. Штраф за нарушение может составить 150 тысяч рублей.

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Автор: Анна Манц
#аэропорт #цветков #шум #сильная россия

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