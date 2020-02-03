ПАРНАС готовит почву для возвращения Ходорковского в Россию

Партия Михаила Касьянова ПАРНАС предпринимает попытки сохранить возможность для олигарха Михаила Ходорковского претендовать на пост президента Российской Федерации. Глава свердловского отделения Михаил Борисов действует в интересах экс-главы ЮКОСа, протестуя против изменений в Конституцию РФ, согласно которым потенциальный глава государства должен прожить в стране последние 25 лет.

Изменения не нужны

Митинг против поправок в главный документ РФ прошел в Екатеринбурге 1 февраля. Немногочисленное мероприятие, собравшее всего 150 человек, прошло в отдалении от центра города и собрало разную публику. Среди участников были и те, кто поддерживал предложенные президентом изменения в Конституции, например уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, которая также вошла в группу по подготовке поправок в Документ.

Митинг посетила и молодежь. Отдельные ее представители не поддержали поправок, зато выступили «за социализм, коммунизм и анархизм».

Минута славы

Ради нескольких секунд на сцене из Москвы прилетела муниципальный депутат Тимирязевского района Юлия Галямина.

Екатеринбург первый город, в котором прошёл митинг НЕТ! Нет всем и всему, что не даёт нам создавать Россию, о которой мы мечтаем! pic.twitter.com/JOTB14GoTp — Юлия Галямина (@galiamina) February 1, 2020

В январе она уже организовывала митинг против поправок в Конституцию. Мероприятие из-за его несогласованности с администрацией столицы грозило задержаниями для участников, но все прошло спокойно.

В Екатеринбург Галямина прилетела, чтобы выступить на митинге против изменений в Конституции, который прошел в рамках кампании «Нет», организованной Ходорковским. Мундеп из Москвы была не единственной, кто лоббировал интересы олигарха – глава ПАРНАСа в Екатеринбурге Михаил Борисов также выступил против изменений в Документе. Представитель партии заявил, что предлагаемые поправки идут в разрез с текстом первых глав Конституции.

«Любой человек, который хочет посмотреть, как устроена жизнь там, чтобы понять, как обустраивать Россию, — он лишается права стать президентом. У нас есть много соотечественников, которые вынуждены были уехать в эмиграцию. Путин хочет всех их лишить прав», — считает Борисов.

Очевидно, что глава Свердловского отделения ПАРНАСа делает подобные заявления в интересах Ходорковского, поскольку живущий за границей с 2013 года олигарх не оставляет надежд когда-нибудь стать президентом РФ. Страну экс-глава ЮКОСа покинул после того, как отсидел 10 лет за мошенничество в особо крупных размерах и ряде других преступлений (краже почти триллиона рублей и выводе за границу более 50 миллиардов долларов) и заведенного на него нового уголовного дела.

Возможность стать главой государства у Ходорковского исчезнет в случае, если предложенные в Конституцию поправки будут приняты. Так, претендующий на пост главы РФ гражданин обязан будет прожить последние 25 лет в России, а Ходорковский под этот критерий не попадает.

МБХ финансирует ПАРНАС

Ангажированность Борисова просматривается в истории партии ПАРНАС. В 2015 году доходы партии составили почти 10 миллионов рублей, причем, государственных денег в их бюджет не поступало. Из этих средств было потрачено 9,8 миллиона рублей, почти 56% из которых пошли в карман руководства партии.

Именно в 2015 году, за 12 месяцев до ухода Ильи Яшина из партии, деньги в ПАРНАС вложил Михаил Ходорковский. Как писали СМИ со ссылкой на появившуюся в сети переписку олигарха с Михаилом Касьяновым и его заместителем Константином Мерзликиным, экс-глава ЮКОСа вкладывал средства в предвыборную кампанию ПАРНАСа и собирался сделать партию своей «карманной структурой».

Среди условий, по которым Ходорковский соглашался поддерживать деятельность партии, было введение в ПАРНАС лояльного ему Владимира Кара-Мурзы-младшего. После долгих и напряженных переговоров Касьянов уступил олигарху, назначив Кара-Мурзу на пост своего первого заместителя. После этого на избирательную кампанию в партию поступила крупная сумма денег от Ходорковского.