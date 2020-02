Правительство Британии выделит деньги на разработку вакцины от коронавируса

Британское Правительство выделит более 26 миллионов долларов на разработку новой вакцины против коронавируса и других инфекционных заболеваний. Об этом сообщил представитель кабмина. По его словам, деньги выделят на разработку новых вакцин против эпидемий.

Деньги использует Коалиция по эпидемиологическим инновациям (CEPI). По словам главы CEPI, организация планирует перейти к этапу клинических испытаний новых разработок через 16 недель.

Китайские власти 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудитель болезни — коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ назвала чрезвычайной ситуацией международного значения вспышку коронавируса.

WHO has been working to track and respond to myths and rumours around #2019nCoV. WHO Situation Report 2 February 2020 https://t.co/Fhra7KIAKr On Twitter, follow the myth buster thread here ⬇ #KnowTheFactshttps://t.co/r575dDcgHm