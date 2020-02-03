Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Заседание оперативного штаба по коронавирусу пройдет в понедельник

Заседание оперативного штаба по коронавирусу пройдет в понедельник

 Россияне поверили в улучшения после обращения Путина к Федеральному собранию

Россияне поверили в улучшения после обращения Путина к Федеральному собранию
Польша выразила намерение наладить отношения с РФ

Польша выразила намерение наладить отношения с РФ

 Украина вводит загранпаспорта для выезда в РФ

Украина вводит загранпаспорта для выезда в РФ
Трамп перепутал штаты США и поздравил не ту команду с победой в Супербоуле

Трамп перепутал штаты США и поздравил не ту команду с победой в Супербоуле

 Правительство Британии выделит деньги на разработку вакцины от коронавируса

Правительство Британии выделит деньги на разработку вакцины от коронавируса
Заседание оперативного штаба по коронавирусу пройдет в понедельник

Заседание оперативного штаба по коронавирусу пройдет в понедельник

 Россияне поверили в улучшения после обращения Путина к Федеральному собранию

Россияне поверили в улучшения после обращения Путина к Федеральному собранию
Польша выразила намерение наладить отношения с РФ

Польша выразила намерение наладить отношения с РФ

 Украина вводит загранпаспорта для выезда в РФ

Украина вводит загранпаспорта для выезда в РФ
Трамп перепутал штаты США и поздравил не ту команду с победой в Супербоуле

Трамп перепутал штаты США и поздравил не ту команду с победой в Супербоуле

 Правительство Британии выделит деньги на разработку вакцины от коронавируса

Правительство Британии выделит деньги на разработку вакцины от коронавируса
12:20   3 Февраля 2020
Весь мир

Правительство Британии выделит деньги на разработку вакцины от коронавируса

Правительство Британии выделит деньги на разработку вакцины от коронавируса

Британское Правительство выделит более 26 миллионов долларов на разработку новой вакцины против коронавируса и других инфекционных заболеваний. Об этом сообщил представитель кабмина. По его словам, деньги выделят на разработку новых вакцин против эпидемий.

«В том числе на три программы по созданию вакцин против коронавируса 2019-nCoV», — добавили он. 

Деньги использует Коалиция по эпидемиологическим инновациям (CEPI). По словам главы CEPI, организация планирует перейти к этапу клинических испытаний новых разработок через 16 недель.

Китайские власти 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудитель болезни — коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ назвала чрезвычайной ситуацией международного значения вспышку коронавируса.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#великобритания #общество #воз #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...